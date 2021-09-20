القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة ضد غرناطة في الدوري الاسباني





تقام اليوم الأثنين مواجهة برشلونة ضد غرناطة والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد الكامب نو لحساب مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم.





القنوات الناقلة لمباراة برشلونة اليوم





ومن المُنتظر أن تقام المواجهة عند حلول الساعة التاسعة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.





وتُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي بريميوم 1 ويعلق عليها المعلق الكبير حسن العيدروس فيما يُمكن مشاهدة المباراة عبر القنوات التالية :-









Canal + Sport 2 Polska

TV2 Sport 1 Norge

Spor Smart HD

beIN Sports HD 1 English

beIN Sports 2 FR

Ziggo Sport Select HD

LaLiga TV Bar

Movistar LaLiga 1

Eleven Sports 1 HD portugal

beIN Sports Connect

C More Sport 1 HD fin

SuperSport LaLiga HD