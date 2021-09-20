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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة ضد غرناطة في الدوري الاسباني

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 03:17 م
برشلونة ضد غرناطة
برشلونة ضد غرناطة
محمد أيمن

تقام اليوم الأثنين مواجهة برشلونة ضد غرناطة والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد الكامب نو لحساب مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة اليوم 

ومن المُنتظر أن تقام المواجهة عند حلول الساعة التاسعة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

وتُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي بريميوم 1 ويعلق عليها المعلق الكبير حسن العيدروس فيما يُمكن مشاهدة المباراة عبر القنوات التالية :-


Canal + Sport 2 Polska
TV2 Sport 1 Norge
Spor Smart HD
beIN Sports HD 1 English
beIN Sports 2 FR
Ziggo Sport Select HD
LaLiga TV Bar
Movistar LaLiga 1
Eleven Sports 1 HD portugal
beIN Sports Connect
C More Sport 1 HD fin
SuperSport LaLiga HD

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غرناطة برشلونة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة الدوري الاسباني

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