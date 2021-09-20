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السيسي: مصر حرصت على توطين أهداف التنمية المستدامة ودمجها في سياستها (فيديو)
الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 04:00 م
رقية جمال
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يجب تحقيق أقصى استفادة مما تتيحه أجندة التنمية المستدامة من فرص للتعاون الدولي لتمويل التنمية، موضحًا أن مصر حرصت منذ وقت مبكر على توطين أهداف التنمية المستدامة ودمجها في سياستها وبرامجها التنموية على كافة المستويات، وهو ما أسفر عن تبني رؤية مصر 2030.
وأضاف السيسي، خلال كلمته على هامش مشاركته في جلسة الأمم المتحدة حول أهداف التنمية المستدامة، والمذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن مصر سارعت بتقديم تقاريرها الطواعية حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وأخرها التقرير الطوعي الثالث الذي قدمته مصر خلال الدورة الماضية للمنتدى السياسي رفيع المستوى في يوليو 2021، اقتناعًا منها بأهمية استعراض التقدم المتحقق على المستوى الوطني، وحرصًا منها على تبادل الخبرات والتجارب.
وتابع الرئيس السيسي، أن مصر أدركت منذ البداية أن هدف أي جهد تبذل الدولة لتحقيق التنمية هو المواطن، ومن ثم صمتت برامجها وسياستها واضعة مصلحة المواطن في القلب منها ملبية لطموحاته في العيش الكريم والسكن اللائق والعمل المناسب، وتبلورت هذه الرؤية في مبادرة "حياة كريمة" التي شرف بإطلاقها مؤخرًا والتي تعد أكثر برامج التنمية شمولًا وطموحًا، حيث تعمل على تحقيق التنمية الشاملة في الريف المصري.