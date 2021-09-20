السيسي: مصر حرصت على توطين أهداف التنمية المستدامة ودمجها في سياستها (فيديو)

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يجب تحقيق أقصى استفادة مما تتيحه أجندة التنمية المستدامة من فرص للتعاون الدولي لتمويل التنمية، موضحًا أن مصر حرصت منذ وقت مبكر على توطين أهداف التنمية المستدامة ودمجها في سياستها وبرامجها التنموية على كافة المستويات، وهو ما أسفر عن تبني رؤية مصر 2030.





وأضاف السيسي، خلال كلمته على هامش مشاركته في جلسة الأمم المتحدة حول أهداف التنمية المستدامة، والمذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن مصر سارعت بتقديم تقاريرها الطواعية حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وأخرها التقرير الطوعي الثالث الذي قدمته مصر خلال الدورة الماضية للمنتدى السياسي رفيع المستوى في يوليو 2021، اقتناعًا منها بأهمية استعراض التقدم المتحقق على المستوى الوطني، وحرصًا منها على تبادل الخبرات والتجارب.



