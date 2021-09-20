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إيهاب جلال يطالب إدارة بيراميدز بضم " الظهير الطائر "

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 04:00 م
ايهاب جلال
ايهاب جلال
محمد أيمن

أبلغ إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز إدارة النادي السماوي بضرورة تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية للمنافسة على جميع الألقاب الممكنة.

إيهاب جلال يطالب بضم باهر المحمدي 

وقالت بعض المصادر الخاصة أن إيهاب جلال طالب إدارة بيراميدز بالحصول على توقيع اللاعب باهر المحمدي خلال الموسم الجديد من أجل الإستفادة من إمكانياته الكبيرة في مركز الظهير الأيمن.

وكان إيهاب جلال قد تولى المهام الفنية لفريق نادي بيراميدز خلال التفرة الماضية خلفًا لليوناني تاكياس جونياس الذي رحل بعد أشهر قليلة من توليه المهمة.

ولم يحصد بيراميدز سوى صفقة فخر الدين بن يوسف قادمًا من الاسماعيلي واللاعب عبد الرحمن مجدي متوسط ميدان فريق نادي " هويدي " مصر المقاصة سابقًا.

الكلمات المفتاحية

فخر الدين بن يوسف بيراميدز ايهاب جلال الدوري المصري

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