يسعى بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لحسم ملف الراحلين عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.





تطورات رحيل نجم الأهلي

واقترب جونيور أجاي النجم النيجيري من الرحيل عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعدما خرج من حسابات بيتسو موسيماني بقوة خلال الموسم المنقضي.









وعلم الفجر الرياضي أن أكثر من نادي داخل مصر يرغب فى التعاقد مع النيجيري جونيور أجاي خلال الميركاتو الصيفي الحالي ولكن اللاعب حتي الآن لم ينهي أموره مع المارد الأحمر.









ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستعد لمواجهة طلائع الجيش على لقب كأس السوبر المصري يوم الثلاثاء القادم فى تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.