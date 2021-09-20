مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بالقليوبية

لقي شخص مصرعه، وأصيب 3 أشخاص آخرين في حادث تصادم سيارة ملاكى ودراجة نارية، بطريق "كفر حمزة – مشتول" دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمد شديد رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق "كفر حمزة – مشتول" دائرة المركز ووجود متوفي ومصابين.



انتقلت أجهزة الأمن وسيارة إسعاف وتبين أن الحادث وقع بين سيارة ملاكي ودراجة نارية، بسبب السرعة الزائدة، وأسفر الحادث عن مصرع " محمد.ص.ع " 22 عامًا، من مشتول السوق، وأصيب كلًا من " مصطفى.أ.م"، وجرى نقله لخطورة حالته إلى مستشفى بنها الجامعي، و"أحمد.أ.م" 27 عامًا، و"محمد.أ.ع"، وجرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى شبين القناطر والثاني إلى مستشفى بنها الجامعي، وتحفظت الأجهزة الأمنية على السيارة والدراجة النارية وتحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة التصريح بدفن الجثة والاستعلام عن حالة المصابين لسؤالهم حول الحادث.