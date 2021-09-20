ضبط 7 أطنان لحوم غير صالحة في حملة بيطرية بالدقهلية



جاءت تصريحات وقرارات محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذي عرضه الدكتور السيد حسنين وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية بشأن نتائج الحملة البيطرية والتموينية التى تم تنفيذها على المحلات والمطاعم والاسواق وثلاجات حفظ اللحوم بنطاق المحافظة،هذا ووجه " مختار" بمتابعة تصرفات النيابة في المحاضر والقضايا المذكورة.



وشدد المحافظ على أهميه استمرار تكثيف الحملات والمتابعه المستمرة لإحكام الرقابه التموينيه والصحية ضمانا لتوافر السلع بالكميات والاسعار المناسبة وبالجودة المطلوبة حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية استمرار حملات التفيش والرقابه البيطرية والتموينية على المحلات وأماكن بيع السلع بنطاق المحافظة وذلك لمواجهة كافة أشكال التلاعب التى تضر بحقوق ومطالب وإحتياجات المواطنين من السلع بالجوده والكميات المطلوبه.وأشار محافظ الدقهلية إلى أن الحملة المكبرة التى تم تنفيذها من قطاعات الطب البيطري ومباحث التموين أسفرت عن ضبط 6 طن و950 كيلو من اللحوم والكبد والدواجن ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك وتم تحرير المحاضر بالمخالفات المشار اليها، وقد قرر محافظ الدقهلية إحالة المحاضر المحررة بالمخالفات إلى النيابه العامة لإعمال شئونها.