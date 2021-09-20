السيسي: نتائج الإصلاح الاقتصادي برهنت على صواب برنامجه (فيديو)

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن النجاح الذي استطاعت مصر تحقيقه على مدار السنوات الماضية لم يتحقق دون تضحيات أثبت من خلالها المواطن المصري قدرته على تحمل الصعاب في سبيل بناء وطنه وتحقيق أهدافه وتطلعاته.





وأضاف السيسي، خلال كلمته على هامش مشاركته في جلسة الأمم المتحدة حول أهداف التنمية المستدامة، والمذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن مصر لاتزال تواصل بخطى ثابتة ورغم كل التحديات تنفيذ برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، الذي برهنت نتائجه حتى اليوم على صواب الرؤية المصرية إزاء أولويات ومتطلبات الإصلاح، وباتت محل إشادة دولية واسعة من مؤسسات التمويل الدولية ووكالات التصنيف الائتماني.



