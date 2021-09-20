بالصور.. محمد علام يتعاقد مع جاد شويري وينتهي من تصوير "طنش" للنجم محمد عطية

انتهي المنتج محمد علام، من تصوير أحدث كليبات النجم محمد عطيه بعنوان "طنش" والذي قام بتصويرها المخرج اللبناني جاد شويري وتم تصويرها علي مدار يومين بعدد من الأماكن الشهيرة بلبنان تحت إشرافه.

"طنش" كلمات والحان محمد عطية، وتوزيع ومكس وماستر الموزع الشهير نادر حمدي، وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك، وإخراج اللبناني جاد شويري.

ومن المقرر طرحها علي جميع القنوات الفضائية والمنصات الالكترونية أكتوبر المقبل، كما يقوم المنتج محمد علام خلال هذه الفترة بطرح باقي البوم النجم مصطفي محفوظ "حالف وناوي" وقد طرح مؤخرا أول أغاني البوم النجمة مروة نصر بعنوان "الفرحة" ويعقد خلال هذه الفترة عدد من الجلسات الفنية مع أهم الشعراء والموزعين والملحنين بالوطن العربي للاستقرار علي عدد من الأعمال الفنية خلال الفترة المقبلة.