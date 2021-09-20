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بالأسماء.. مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية للمحاكم الإدارية والتأديبية

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 04:16 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
هدير حمزة
وافقت الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، وبحضور رئيس المحاكم الإدارية والتأديبية، على اعتماد الحركة القضائية للعام القضائي 2022/2021، وذلك خلال الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية التي عقدت اليوم الاثنين.

وتضمنت الحركة القضائية تشكيل واختصاصات ومواعيد انعقاد المحاكم الإدارية والتأديبية في العام القضائي 2022/2021، وذلك بما يضمن المحافظة على معدلات الإنجاز العالية التي تم تحقيقها خلال العام القضائي الحالي، ويهيء المستشارين أعضاء المحاكم إنجاز المهام المنوطة بهم في تحقيق العدل وإعلاء الحق، ويسهم في سرعة الفصل في الطعون المقامة أمام المحكمة.


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