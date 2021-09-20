السيسي: مداولات جلسة الأمم المتحدة ستدعم جهود دولنا في التنمية

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن ثقته في أن مداولات جلسة الأمم المتحدة حول أهداف التنمية المستدامة، وما ستفضي إليه من أفكار ومقترحات بناءة ستساهم في دعم جهود دولنا لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.



وأضاف السيسي، خلال كلمته على هامش مشاركته في جلسة الأمم المتحدة حول أهداف التنمية المستدامة، والمذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن هذه المداولات ستعمل على إيجاد حلول مبتكرة للمعوقات التي تواجه التعاون الدولي الإنساني، خاصة تراجع حجم المساعدات التنمية الرسمية وما أسفر عنه من فجوة تمويلية تواجه الدول النامية والأقل نموًا لا سيما الإفريقية.



كما أعرب الرئيس السيسي، عن تطلعه لاستمرار المشاركة في الجهد الدولي المستمر وصولا لتحقيق الأهداف المشتركة نحو غدًا أفضل للأجيال القادمة.

