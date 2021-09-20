الصفقات تتوالى.. فاركو يضم صفقة جديدة

أعلن نادي فاركو الصاعد حديثًا تعاقده رسميًا مع المهاجم السوداني سيف تيري قادمًا من المريخ.





وكشف نادي فاركو عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي عن تعاقده مع المهاجم السوداني مدونًا :"انقضاض برجولة وعنفوان.. نجم صقور الجديان لاعبًا في صفوف فاركو".





وأضاف :"رحبوا معنا بلاعبنا الجديد سيف تيري".





وأصبح سيف تيري الصفقة الخامسة عشر التي يتعاقد معه فاركو في الميركاتو الصيفي الحالي بعد التعاقد مع النجم الجزائري رزقي حمرون قادما من شبيبة القبائل ومحمد فؤاد قادما من العين السعودي والنيجيري كينجسلي سوكاري قادما من الصفاقسي التونسي ومحمود عماد لاعب خط وسط بتروجت وعبد الله بكري ومحمود حمادة ثنائي بيراميدز وأحمد مودي من مصر المقاصة ورامي صبري مدافع إنبى وأحمد الصغيري لاعب أسوان وعلاء سلامة لاعب الإنتاج الحربي ومصطفى حمادة لاعب كفر الشيخ وعزمي غومة لاعب الصفاقسي التونسي ومحمد صبحى حارس مرمى الزمالك وعمرو جمال.



