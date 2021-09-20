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ضبط عينات طبية محظور بيعها وأدوية فاسدة في حملة بكفر الشيخ

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 04:21 م
أرشيفية
أرشيفية
عمرو الشامي
شنت مديرية التموين بكفر الشيخ، بالاشتراك مع مباحث التموين والتفتيش الصيدلي بالمحافظة، اليوم، حملة مكبرة على عدد من الصيدليات العامة والمراكز الطبية والعيادات الخاصة الغير مرخصة، بدائرة مركز قلين.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، والعقيد محمد دومة، رئيس مباحث التموين بالمحافظة، بمشاركة الدكتور تامر حجازي، مدير التفتيش الصيدلي بالمحافظة، والدكتور سامح البنا، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والدكتور محمد عبد القوي، المفتش بمباحث التموين، والدكتور ماجد مصطفي، بالتفتيش الصيدلي، ورضا صلاح، بالرقابة التموينية.

وأسفرت الحملة عن ضبط صيدلية بدون ترخيص، بإحدي قري مركز قلين، وضبط كميات كبيرة من الأدوية حوالي 549 صنف من الأدوية، عبارة عن عبوات دوائية منتهية الصلاحية وبدون أي فواتير ومجهولة المصدر وتابعة لهيئة التأمين الصحى وهيئة الشراء الموحد، بالإضافة إلي أدوية مؤثرة علي الحالة النفسية «جدول ثاني»، وعينات طبية محظور بيعها.

وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم برقم 2005 جنح أ د ط لسنة 2021، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

ومؤخرا، تمكنت حملة تموينية رقابية بمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، تنسيقا مع مدير إدارة تموين بندر دسوق ورئيس الرقابة التموينية بالإدارة ومفتشى تموين بالإدارة من مأمورى الضبط القضائي وانضمام جهاز حماية المستهلك والطب البيطري والإدارة الصحية والبيئة والإشغالات والغلق الادارى والقيام بحملة مفاجئة وذلك للمرور على المحلات والسوبر ماركت والمطاعم والكافيهات والمقاهى والجزارة والمصانع ومحلات التجارية والأسماك المملحة والسوبر ماركت والمطاعم والجزارة ومحطات الوقود بنطاق مركز ومدينة دسوق.

يأتي ذلك لضبط الأسواق وإحكام السيطرة على الأسعار ومحاربة الغش التجاري والتأكد من صحة وسلامة السلع المعروضة أمام المواطنين من حيث الجودة والصلاحية وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين.

وتمكنت الأجهزة الرقابية من تحرير 9 محاضر متنوعة بمركز ومدينة دسوق منهم عدد 2 محضر تموين وعدد 7 محاضر صحة والتحفظ على 19 طن جبن وعدد 960 زجاجة خل منتهية الصلاحية بالإضافة إلى عدد ٣ محضر بيئة وعدد 15 محضر إشغال.

الكلمات المفتاحية

هيئه التأمين الصحي كفر الشيخ

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