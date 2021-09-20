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الزكاة والضريبة والجمارك تدشن هويتها الجديدة

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 04:23 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

دشنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمقرها اليوم هويتها الجديدة التي جاءت لتعكس في مفهومها الدور الكبير الذي تقوم به الهيئة نحو الإسهام في حماية وأمن الوطن ومقدراته، ودورها في تنمية وازدهار الاقتصاد الوطني، في ظل تكاتف المجتمع من الأفراد والقطاعيْن العام والخاص.
وتأتي الهوية الجديدة متوافقة في دلالاتها مع سعي الهيئة المتواصل نحو بناء جهة فعالة ذات كفاءة عالية، تُسهم في التنمية الاقتصادية، وتُعزز من إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتعمل على تيسير التجارة عبر الحدود.
وتسعى الهيئة من خلال رؤيتها أن تكون نموذجًا عالميًا في إدارة الزكاة والضرائب والجمارك وذلك من خلال تحقيق أهدافها الإستراتيجية التي تُركز على تعزيز الجانب الأمني ورفع نسبة الامتثال والالتزام ودعم التنمية الاقتصادية وتيسير التجارة.
يُذكر أن تدشين هوية الهيئة يأتي بعد صدور قرار مجلس الوزراء الصادر في مايو الماضي الخاص بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك تحت مسمى (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)، والذي جاء بهدف توحيد جهود كلا القطاعين تحت مظلة واحدة، مما يُسهم في رفع فاعلية الأداء وكفاءة الإنفاق.

الكلمات المفتاحية

الزكاه

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