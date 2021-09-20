الاتحاد السكندرى يواجه الميناء اليمنى فى افتتاح البطولة العربية للسلة والأهلى فى المجوعة الثالثة

أسفرت قرعه البطولة العربية للكرة السلة النسخة الثالثة والثلاثون للأندية الأبطال عن مواجهة الاتحاد السكندرى حامل اللقب مع الميناء اليمنى فى الافتتاح .





ويشارك فى البطولة 18 فريقا تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات وتقام مباريات المجموعتين الأولى والثانية على صالة برج العرب بينما تجرى مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة الاتحاد السكندرى .





وضمت المجموعة الاولى كلامن : الاتحاد السكندرى ، الميناء اليمنى ، بليده الجزائرى ، اتحاد الفتح المغربى .





وضمت المجموعة الثانية كلا من : الشارقه الاماراتى ، اليرموك الكويتى ، الوكرة القطرى ، اليونان السودانى ، الزهراء التونسى .





وجاء النادى الأهلى المصرى فى المجوعة الثالثة ومعه أندية ودادبوفاريك الجزائرى وحضرموت اليمنى والفتح السعودى .





وضمت المجموعة الرابعة بيروت اللبنانى ، البطائح الاماراتى ، الكويت الكويتى ، الغرافه القطرى ، المنامه البحرينى .





ويتأهل الفريقين الأول والثانى من كل مجموعة إلى دور الثمانية الذى تبدأ مبارياته يوم 6 أكتوبر .





وشهد مراسم القرعة كلا من : عبد الله شلبى الأمين العام للاتحاد العربى ، شريف ذكى المدير التنفيذى للاتحاد العربى ، مجدى أبو فريخة رئيس الاتحاد المصرى لكرة السلة .



