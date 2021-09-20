Advertisements

الاتحاد السكندرى يواجه الميناء اليمنى فى افتتاح البطولة العربية للسلة والأهلى فى المجوعة الثالثة

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 04:29 م
الاتحاد السكندرى
الاتحاد السكندرى
إسلام عودة
أسفرت قرعه  البطولة العربية للكرة السلة  النسخة الثالثة والثلاثون للأندية الأبطال عن مواجهة الاتحاد السكندرى حامل اللقب مع الميناء اليمنى فى الافتتاح . 

ويشارك فى البطولة 18 فريقا تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات وتقام مباريات المجموعتين الأولى والثانية على صالة برج العرب بينما تجرى مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة الاتحاد السكندرى . 

وضمت المجموعة الاولى كلامن : الاتحاد السكندرى ، الميناء اليمنى ، بليده الجزائرى ، اتحاد الفتح المغربى . 

وضمت المجموعة الثانية كلا من : الشارقه الاماراتى ، اليرموك الكويتى ، الوكرة القطرى ، اليونان السودانى ، الزهراء التونسى . 

وجاء النادى الأهلى المصرى فى المجوعة الثالثة ومعه أندية ودادبوفاريك الجزائرى وحضرموت اليمنى والفتح السعودى . 

وضمت المجموعة الرابعة بيروت اللبنانى ، البطائح الاماراتى ، الكويت الكويتى ، الغرافه القطرى ، المنامه البحرينى . 

ويتأهل الفريقين الأول والثانى من كل مجموعة إلى دور الثمانية الذى تبدأ مبارياته يوم 6 أكتوبر . 

وشهد مراسم القرعة كلا من : عبد الله شلبى الأمين العام للاتحاد العربى ، شريف ذكى المدير التنفيذى للاتحاد العربى ، مجدى أبو فريخة رئيس الاتحاد المصرى لكرة السلة .

أخبار تهمك

تطورات رحيل نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

خاص- الكشف عن تشكيل الأهلي لمباراة السوبر أمام طلائع الجيش

منذ ساعة

عاجل.. تطور مفاجئ بشأن أزمة إيقاف شيكابالا

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن تخفيف عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 17 ساعة

حقيقة فرض رسوم على استقبال المكالمات بقيمة 10 قروش على الدقيقة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

اتحاد الكرة في ورطة بسبب نادي الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة غرناطة

منذ أقل من ساعتين

إيهاب جلال يطالب إدارة بيراميدز بضم " الظهير الطائر "

منذ أقل من ساعة

موسيماني يُحدد مهاجم الأهلي ضد طلائع الجيش في نهائي كأس السوبر

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يحسم مصيره مع الزمالك

منذ ساعة و 26 دقيقة

بشرى سارة لجماهير ريال مدريد قبل مواجهة مايوركا

منذ ساعة

عاجل - الأهلي يحسم موقفه النهائي من نجمه إلى بيراميدز

منذ أقل من نصف ساعة

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ضد غرناطة اليوم الأثنين

منذ ساعة

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على رباعي خط دفاع الأهلي المنتظر ضد طلائع الجيش في السوبر

منذ أقل من نصف ساعة

بوكيتينو يرد بقوة على قراره باستبدال ميسي

منذ أقل من نصف ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:01 ص

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

عاجل.. ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة غرناطة

03:11 م

اتحاد الكرة في ورطة بسبب نادي الزمالك

10:05 ص

عاجل.. تطور مفاجئ بشأن أزمة إيقاف شيكابالا

03:33 م

إيهاب جلال يطالب إدارة بيراميدز بضم " الظهير الطائر "

04:00 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements