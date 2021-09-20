يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مواجهة نظيره نادي طلائع الجيش، في كأس السوبر المصري.





تعرف على رباعي خط دفاع الأهلي المنتظر ضد طلائع الجيش في السوبر

واستقر الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على رباعي خط دفاع الفريق.





وحدد الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، كلا من التونسي علي معلول، والمغربي بدر بانون وأيمن أشرف، وأكرم توفيق.





ويلتقي النادي الأهلي مع نظيرة نادي طلائع الجيش، مساء يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.



