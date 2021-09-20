Advertisements

عودة نجمي الفريق.. خبر سار لريال مدريد قبل مواجهة مايوركا

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 04:30 م
ريال مدريد
ريال مدريد
الفجر الرياضي

 

خاص فريق ريال مدريد أول جلسة تدريبية هذا الأسبوع، إستعداداً لمواجهة ريال مايوركا، يوم الأربعاء، في الجولة السادسة من الليجا، على ملعب " سانتياجو برنابيو ".

 

عودة نجمي ريال مدريد 


وأعلن ريال مدريد، أن كروس عاد للعمل على العشب ثم أكمل تدريباته داخل المرافق، حيث بات اللاعب قريب جداً من العودة.

 

وأضاف النادي أن ماريانو دياز عاد للتدريب مع الفريق، في حين عمل داني كارفخال ومارسيلو وميندي وفالفيردي وسيبايوس وبيل داخل المرافق الرياضية.

 

وقام بقية المجموعة بعمل بدني، وسلسلة ركض مكثف، ومارسوا حركة الكرة مع تمارين تمرير مختلفة، ثم تدربوا على الاستحواذ والضغط واختتموا التدريبات بمباريات في مساحات ضيقة.

الكلمات المفتاحية

كورة ريال مدريد رياضة أخبار ريال مدريد

أخبار تهمك

عاجل.. كارتيرون يحسم مصيره مع الزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن تخفيف عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 17 ساعة

إيهاب جلال يطالب إدارة بيراميدز بضم " الظهير الطائر "

منذ ساعة

تطورات رحيل نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

حقيقة فرض رسوم على استقبال المكالمات بقيمة 10 قروش على الدقيقة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

بشرى سارة لجماهير ريال مدريد قبل مواجهة مايوركا

منذ ساعة و 8 دقيقة

تعرف على رباعي خط دفاع الأهلي المنتظر ضد طلائع الجيش في السوبر

منذ نصف ساعة

عاجل.. تطور مفاجئ بشأن أزمة إيقاف شيكابالا

منذ ساعة و 26 دقيقة

اتحاد الكرة في ورطة بسبب نادي الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة غرناطة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يحسم موقفه النهائي من نجمه إلى بيراميدز

منذ أقل من نصف ساعة

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

منذ حوالي 8 ساعات

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ضد غرناطة اليوم الأثنين

منذ ساعة

عودة نجمي الفريق.. خبر سار لريال مدريد قبل مواجهة مايوركا

منذ نصف ساعة

بوكيتينو يرد بقوة على قراره باستبدال ميسي

منذ نصف ساعة

خاص- الكشف عن تشكيل الأهلي لمباراة السوبر أمام طلائع الجيش

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

ريال مدريد يستأنف تدريباته لمواجهة جيرونا

ضربة قوية لريال مدريد في التدريبات

استبعاد هازارد.. مفاجآت مدوية في قائمة ريال مدريد لمواجهة مايوركا بالليجا

"طفل" هازارد يشعل أزمة في ريال مدريد

نجما ريال مدريد يغيبان عن مواجهة ريال بيتيس في الليجا

غياب 4 لاعبين عن تدريبات ريال مدريد استعدادا لريال سوسيداد

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:01 ص

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

عاجل.. ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة غرناطة

03:11 م

اتحاد الكرة في ورطة بسبب نادي الزمالك

10:05 ص

عاجل.. تطور مفاجئ بشأن أزمة إيقاف شيكابالا

03:33 م

عاجل - الأهلي يحسم موقفه النهائي من نجمه إلى بيراميدز

04:31 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements