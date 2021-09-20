عودة نجمي الفريق.. خبر سار لريال مدريد قبل مواجهة مايوركا

خاص فريق ريال مدريد أول جلسة تدريبية هذا الأسبوع، إستعداداً لمواجهة ريال مايوركا، يوم الأربعاء، في الجولة السادسة من الليجا، على ملعب " سانتياجو برنابيو ".

عودة نجمي ريال مدريد





وأعلن ريال مدريد، أن كروس عاد للعمل على العشب ثم أكمل تدريباته داخل المرافق، حيث بات اللاعب قريب جداً من العودة.

وأضاف النادي أن ماريانو دياز عاد للتدريب مع الفريق، في حين عمل داني كارفخال ومارسيلو وميندي وفالفيردي وسيبايوس وبيل داخل المرافق الرياضية.

وقام بقية المجموعة بعمل بدني، وسلسلة ركض مكثف، ومارسوا حركة الكرة مع تمارين تمرير مختلفة، ثم تدربوا على الاستحواذ والضغط واختتموا التدريبات بمباريات في مساحات ضيقة.