وجه مدرب إنتر ميلانو الجديد سيموني إنزاغي رسالة إلى النجم المصري محمد صلاح، كما أبدى رأيه في عدد من النجوم العرب المتألقين حاليا في الدوريات الأوروبية.





تفاصيل رسالة مدرب إنتر ميلان إلى محمد صلاح

وتولى إنزاغي مهمة تدريب الإنتر، مطلع الموسم، قادما من لاتسيو، بعد رحيل أنطونيو كونتي، والذي رحل معه نجمي الفريق روميلو لوكاكو وأشرف حكيمي.



