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تفاصيل رسالة مدرب إنتر ميلان إلى محمد صلاح

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 04:33 م
صلاح
صلاح
وكالات
وجه مدرب إنتر ميلانو الجديد سيموني إنزاغي رسالة إلى النجم المصري محمد صلاح، كما أبدى رأيه في عدد من النجوم العرب المتألقين حاليا في الدوريات الأوروبية.

تفاصيل رسالة مدرب إنتر ميلان إلى محمد صلاح
وتولى إنزاغي مهمة تدريب الإنتر، مطلع الموسم، قادما من لاتسيو، بعد رحيل أنطونيو كونتي، والذي رحل معه نجمي الفريق روميلو لوكاكو وأشرف حكيمي.

وقال سيموني: "بالنسبة لي صلاح يعتبر من أفضل اللاعبين في العالم، ولقد شاهدته عن قرب عندما كنت في أيامي الأولى كمدرب لفريق لاتسيو، وكان هو لاعبا في روما".

وختم بالقول: "محمد صلاح لاعب رائع، ونصيحتي له أن يفكر بقلبه قبل اتخاذ الخطوة القادمة، وأن يختار الأفضل لنفسه".

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