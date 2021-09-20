الجامعات تهدد الطلاب رافضي الحصول على لقاح كورونا: "كل 3 أيام هنعمل مسحة"

هددت جميع الجامعات سواء الحكومية أو الخاصة، الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس غير الحاصلين على لقاح كورونا أو الرافضين للتطعيم، أو الذين لم يتقدموا بالتسجيل للحصول على لقاح كورونا للوقاية من الإصابة به، وذلك حرصًا من الدولة لمواجهة هذا الفيروس المميت، بأنها ستحرم دخول أي شخص العام الدراسي الجديد، من الدخول للحرم الجامعي إن لم يحصل على تطعيم لقاح كورونا.





الجامعات: "لقاح كورونا" شرط الدخول للحرم الجامعي

أكد عدد من رؤساء الجامعات، أنه جرى اتخاذ عدد من الإجراءات المشددة، حال رغبة الطالب الدخول إلى الجامعة، أو أي شخص أو عامل دون أن يكون حاصل على التطعيم، يتمثل في تقديم ما يثبت خلوه من المرض، وهو عمل مسحة كل 3 أيام، وتقديمها عند الدخول إلى الجامعة "PCR"، مؤكدين أن ذلك يأتي تنفيذا لتعلميات وزارة التعيم العالي والأعلى للجامعات.





ومن جانبه، قال الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، إنه يجرى حاليا استكمال خطة التطعيم لمواجهة فيروس كورونا كوفيد 19، مؤكدا أنه مع بداية العام الدراسي الجديد، سيمنع أي طالب أو شخص من الدخول إلى الحرم الجامعي، دون أن يكون حاصل على التطعيم، أو تقديم مسحة كل 3 أيام، تثبت خلوه من الفيروس، موضحا أن الجامعة ستخصص أجهزة تكشف عن الباركود الخاص بالطالب، الذي يتبين من خلاله الطالب حصل على اللقاح من عدمه.





وقالت الجامعة المصرية الروسية، عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك"، إنه: "على جميع الطلاب، سرعة التوجه لإدارة شئون وتقديم ما يثبت تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (سواء جرعة أولى أو ثانية) وذلك في موعد أقصاه الخميس 30/9/2021"، مؤكدة أنه لن يسمح باستلام الكارنيه أو دخول الحرم الجامعي عند بدء العام الدراسي، إلا لمن تلقى اللقاح، ومن لم يتلقى التطعيم لأي سبب، عليه إحضار نتيجة PCR سلبية كل 3 أيام، وذلك تطبيقا لتوجيهات رئاسة الوزراء، موضحة أنه سيجري احتساب نسبة الغياب، بالصورة المعتادة لمن لا ينتظم بالدراسة.