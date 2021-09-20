Advertisements

الجامعات تهدد الطلاب رافضي الحصول على لقاح كورونا: "كل 3 أيام هنعمل مسحة"

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 04:24 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
هددت جميع الجامعات سواء الحكومية أو الخاصة، الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس غير الحاصلين على لقاح كورونا أو الرافضين للتطعيم، أو الذين لم يتقدموا بالتسجيل للحصول على لقاح كورونا للوقاية من الإصابة به، وذلك حرصًا من الدولة لمواجهة هذا الفيروس المميت، بأنها ستحرم دخول أي شخص العام الدراسي الجديد،  من الدخول للحرم الجامعي إن لم يحصل على تطعيم لقاح كورونا.

الجامعات: "لقاح كورونا" شرط الدخول للحرم الجامعي
أكد عدد من رؤساء الجامعات، أنه جرى اتخاذ عدد من الإجراءات المشددة، حال رغبة الطالب الدخول إلى الجامعة، أو أي شخص أو عامل دون أن يكون حاصل على التطعيم، يتمثل في تقديم ما يثبت خلوه من المرض، وهو عمل مسحة كل 3 أيام، وتقديمها عند الدخول إلى الجامعة "PCR"، مؤكدين أن ذلك يأتي تنفيذا لتعلميات وزارة التعيم العالي والأعلى للجامعات.

ومن جانبه، قال الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، إنه يجرى حاليا استكمال خطة التطعيم لمواجهة فيروس كورونا كوفيد 19، مؤكدا أنه مع بداية العام الدراسي الجديد، سيمنع أي طالب أو شخص من الدخول إلى الحرم الجامعي، دون أن يكون حاصل على التطعيم، أو تقديم مسحة كل 3 أيام، تثبت خلوه من الفيروس، موضحا أن الجامعة ستخصص أجهزة تكشف عن الباركود الخاص بالطالب، الذي يتبين من خلاله الطالب حصل على اللقاح من عدمه.

وقالت الجامعة المصرية الروسية، عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك"، إنه: "على جميع الطلاب، سرعة التوجه لإدارة شئون وتقديم ما يثبت تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (سواء جرعة أولى أو ثانية) وذلك في موعد أقصاه الخميس 30/9/2021"، مؤكدة أنه لن يسمح باستلام الكارنيه أو دخول الحرم الجامعي عند بدء العام الدراسي، إلا لمن تلقى اللقاح، ومن لم يتلقى التطعيم لأي سبب، عليه إحضار نتيجة PCR سلبية كل 3 أيام، وذلك تطبيقا لتوجيهات رئاسة الوزراء، موضحة أنه سيجري احتساب نسبة الغياب، بالصورة المعتادة لمن لا ينتظم بالدراسة.

الكلمات المفتاحية

لقاح كورونا الجامعات

أخبار تهمك

عودة نجمي الفريق.. خبر سار لريال مدريد قبل مواجهة مايوركا

منذ نصف ساعة

خاص- الكشف عن تشكيل الأهلي لمباراة السوبر أمام طلائع الجيش

منذ ساعة

عاجل.. تطور مفاجئ بشأن أزمة إيقاف شيكابالا

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة غرناطة

منذ أقل من ساعتين

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ضد غرناطة اليوم الأثنين

منذ ساعة

عاجل.. كارتيرون يحسم مصيره مع الزمالك

منذ ساعة و نصف

إيهاب جلال يطالب إدارة بيراميدز بضم " الظهير الطائر "

منذ ساعة

حقيقة فرض رسوم على استقبال المكالمات بقيمة 10 قروش على الدقيقة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم موقفه النهائي من نجمه إلى بيراميدز

منذ نصف ساعة

بوكيتينو يرد بقوة على قراره باستبدال ميسي

منذ نصف ساعة

تطورات رحيل نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن تخفيف عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 17 ساعة

اتحاد الكرة في ورطة بسبب نادي الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على رباعي خط دفاع الأهلي المنتظر ضد طلائع الجيش في السوبر

منذ نصف ساعة

بشرى سارة لجماهير ريال مدريد قبل مواجهة مايوركا

منذ ساعة و 9 دقيقة

موضوعات متعلقة

"المصل واللقاح" توجه تحذيرا إلى الحاصلين على جرعتي لقاح كورونا (فيديو)

بـ2500 جنيه.. شهادة التطعيم ضد كورونا تباع في "الدارك ويب"

تفاصيل مؤتمر وزيرة الصحة الخاص بالوضع الوبائي لكورونا بمصر (صور)

إنتاج 15 مليون جرعة من اللقاح.. تعرف على مستجدات كورونا في مصر

إجراءات مواجهة الموجة الرابعة من كورونا في مصر (تفاصيل)

ننشر خطوات حصول طلاب جامعة القاهرة على لقاح كورونا.. موعد واماكن تلقيه

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:01 ص

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

عاجل.. ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة غرناطة

03:11 م

اتحاد الكرة في ورطة بسبب نادي الزمالك

10:05 ص

عاجل.. تطور مفاجئ بشأن أزمة إيقاف شيكابالا

03:33 م

عاجل - الأهلي يحسم موقفه النهائي من نجمه إلى بيراميدز

04:31 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements