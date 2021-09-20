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مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 05:29 م
الاهلي
الاهلي
أشرف عبدالناصر
استقر الجنوب أفريقي بيتسمو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي على تشكيلة فريقه لمواجهة طلائع الجيش غدا في نهائي السوبر المصري.

الشحات يقود التشكيل المتوقع للأهلي أمام الجيش في نهائي السوبر

ومن المتوقع أن يبدأ موسيماني أمام الجيش بتشكيل يضم كلا من:

محمد الشناوي في حراسة المرمى
خط الدفاع، أكرم توفيق وبدر بانون وأيمن أشرف ومعلول
خط الوسط، حمدي فتحي والسولية ومحمد مجدي أفشة
خط الهجوم، الشحات وميكيسوني ومحمد شريف.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والجيش في نهائي السوبر المحلي غدا الثلاثاء على ملعب برج العرب في السابعة مساء.

الكلمات المفتاحية

طلائع الجيش الدوري المصري الاهلي أمام طلائع الجيش

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