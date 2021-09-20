عاجل.. قبول استئناف النيابة على براءة "سيدة المحكمة" وحبسها 3 أشهر



كان النائب العام قد قرر بإحالة وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول بسبب تأديته وظيفته وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.



وكانت تحقيقات «النيابة العامة» قد انتهت إلى تعدي المتهمة على «قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة» بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، تعدت عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُاول بمواقع التواصل الاجتماعي. هذا، وكانت «النيابة العامة» قد سألت محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه.



وأكدا تعدى المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة فى استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها. وكانت «النيابة العامة» قد فحصت هاتف المتهمة فتبينت به ستة صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة.



وعلى ذلك فقد ارتأت «النيابة العامة» كفاية الأدلة بالأوراق لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.





أصدرت محكمة جنح مستأنف النزهة النطق بالحكم في الاستئناف المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر ببراءة المستشارة نهى الإمام المتهمة بالتعدي على المقدم وليد عسل أثناء تأدية عمله داخل محكمة مصر الجديدة.وقضت بقبول استئناف النيابة وأمرت بحبسها ٣ أشهر مع إيقاف التنفيذ وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.أكد فريق دفاع المستشارة نهى الإمام حال حضورهم جلسة اليوم الموافق 5 يوليو 2021، وهم كل من أحمد سلامة، أحمد عبد السلام المحاميان، المعروفة إعلاميا ب "سيدة المحكمة"، أن المحامى أحمد مهران ليس له ثمة دور بالقضية الماثلة، وأنه تم الاستغناء عن خدماته، كما تم إلغاء التوكيل من قبل أهل المتهمة أمام محكمة أول درجة فى ثان جلسة من جلسات المحاكمة نظرا لقيامه بنشر أوراق القضية على مواقع التواصل الاجتماعى.وأضاف دفاع المتهمة، أنه ليس له ثمة دور فى الحكم الذى صدر بل إنه ادعى وقائع ليست صحيحة بشأن الحكم، وهو بذلك أدلى بأقوال غير صحيحة، ونشر أخبار لقضية مازالت متداولة أمام الجهات القضائية وهذا شأن لا يجوز ومؤثم قانونا.