Advertisements

بمراسم استقبال رسمية.. وزير الدفاع يلتقي نظيره اليمني (فيديو)

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 05:30 م
وزيرا الدفاع المصري واليمني
وزيرا الدفاع المصري واليمني
رقية جمال
نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المصرية، عبر موقع "يوتيوب"، مقطع فيديو يستعرض تفاصيل لقاء الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بالفريق الركن محمـد على المقدشي، وزير دفاع جمهورية اليمن والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا.

والتقى الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق الركن محمـد على المقدشى وزير دفاع جمهورية اليمن والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتي تضمنت نقل الخبرات والتعاون العسكري بين البلدين.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على اعتزازه بالعلاقات التاريخية الراسخة بين القوات المسلحة المصرية واليمنية، مشيرًا إلى توافق رؤى القيادة السياسية لكلا البلدين تجاه دعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة، وسعى مصر المتواصل نحو استقرار دولة اليمن الشقيق.

ومن جانبه أعرب وزير الدفاع اليمنى، عن تطلعه أن تشهد المرحلة المستقبلية مزيدًا من التعاون على نحو يلبى المصالح المشتركة للجانبين، مؤكدًا على تقديره العميق لجهود القوات المسلحة المصرية في كافة المجالات وحرص بلاده لدعم آفاق التعاون العسكري مع مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيدًا بدور مصر المؤثر والفعال في محيطها الاقليمي والدولي وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعددًا من كبار قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والسفير اليمنى بالقاهرة والملحق العسكري اليمنى.

الكلمات المفتاحية

وزير الدفاع اليمن القوات المسلحة

أخبار تهمك

عودة نجمي الفريق.. خبر سار لريال مدريد قبل مواجهة مايوركا

منذ ساعتين

إيهاب جلال يطالب إدارة بيراميدز بضم " الظهير الطائر "

منذ ساعتين و 29 دقيقة

يصر على الرحيل.. خطة نجم الأهلي للانتقال إلى بيراميدز

منذ ساعة و نصف

بوكيتينو يرد بقوة على قراره باستبدال ميسي

منذ ساعتين

عاجل - تعرف على قائمة المستبعدين من الأهلي أمام طلائع الجيش في كأس السوبر

منذ ساعة و 27 دقيقة

ثلاثي الأهلي يدعم الفريق في نهائي السوبر المصري

منذ نصف ساعة

مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش

منذ ساعة

عاجل - الأهلي يحسم موقفه النهائي من نجمه إلى بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

اتحاد الكرة في ورطة بسبب نادي الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن تخفيف عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 18 ساعة

حقيقة فرض رسوم على استقبال المكالمات بقيمة 10 قروش على الدقيقة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة غرناطة

منذ حوالي 3 ساعات

قبل إقالته المنتظرة.. بند مثير في عقد كومان مع برشلونة

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. تطور مفاجئ بشأن أزمة إيقاف شيكابالا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

وزير الدفاع يلتقي نظيره القبرصي لبحث التعاون العسكري والتدريبات المشتركة

وزير الدفاع يلتقي نظيره البرتغالي

وزير الدفاع يلتقي نظيره البرتغالي (فيديو)

الفريق أول محمد زكى يلتقي وزير دفاع جمهورية كينيا

كواليس لقاء وزير الدفاع ونظيره الروسي (فيديو)

الفريق أول محمد زكي يلتقي وزير دفاع جمهورية الجبل الأسود

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:24 م

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

09:01 ص

عاجل - الأهلي يحسم موقفه النهائي من نجمه إلى بيراميدز

04:31 م

مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش

05:29 م

بوكيتينو يرد بقوة على قراره باستبدال ميسي

04:30 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements