موانئ الإسكندرية يتداول 1800 حاوية خلال 48 ساعة





صرح المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية أحمد بريقع بأن الميناء شهد نشاطا ملحوظا في الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع خلال ال`48 ساعة الماضية.





وأضاف بريقع أن إجمالي البضائع المتداولة صادر ووارد بميناءي الإسكندرية والدخيلة بلغ 303 آلاف طن تقريبا، وبلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد 1800 حاوية مكافئة.. موضحا أن إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة بلغ 45 سفينة، بينما بلغ عدد السفن التي تباشر حاليا عمليات الشحن والتفريغ بميناءي الإسكندرية والدخيلة 35 سفينة حاويات وبترول وبضائع عامة.





ومن جهته، أكد رئيس مجلس إدارة ميناء الإسكندرية الربان طارق شاهين ضرورة اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد والمحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.