درجات حرارة مرتفعة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأخير من صيف 2021

بينما تواصل الهيئة العامة للأصاد الجوية، التحذير من ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء، خلال اليوم الثلاثاء، وهو اليوم الأخير جغرافيا لفصل الشتاء، وغدًا الأربعاء، وهو أول أيام فصل الخريف، كشفت الهيئة عن موعد انكسار الموجة الحارة التي تضرب البلاد.





وقالت الهيئة: يسود اليوم الثلاثاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على جميع الأنحاء.





وتتكون شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.





وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.





أما عن حالة الطقس المتوقعة، خلال الأيام المقبلة، وتحديدا خلال الفترة من اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021، وحتى يوم الأحد 26 سبتمبر 2021، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على جميع الأنحاء.





واعتبارًا من يوم الخميس المقبل، تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي على جميع الأنحاء، بقين تتراوح بين درجتين مئويتين إلى 4 درجات مئوية.





وتتكون شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا تقريبا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.





وتظهر السحب المنخفضة في الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، مما يساعد على تلطيف الأجواء صباحا.





كما تنشط الرياح على بعض المناطق، على فترات متقطعة، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.





وتكون حالة الطقس على مدار يومي الخميس والجمعة على النحو التالي:





يوم الخميس 23 سبتمبر 2021:

- فرص امطار خفيفة مساء، بنسبة 20% تقريبا، على مناطق متفرقة من السواحل الغربية، على فترات متقطعة.





يوم الجمعة 24 سبتمبر 2021: