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تعادل دكرنس وبتروجت إستعدادا للقسم الثانى

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 05:46 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب


حسم التعادل الإيجابى بهدف لمثله مواجهة دكرنس وبتروجيت ضمن سلسلة المباريات الودية التى يخوضها الفريقين إستعدادا للموسم الجديد بالقسم الثانى.

أحرز شمس محارب هدف دكرنس الوحيد عند الدقيقة 15 بالشوط الأول وأدرك بتروجيت التعادل بواسطة خالد عبدالرازق من ركلة جزاء عند الدقيقة 25 بالشوط الأول.

جدير بالذكر أن بتروجيت بقيادة ربيع ياسين هو أحد فرق المجموعة الثانية بالقسم الثانى ويفتتح مباريات الموسم بمواجهة الداخلية خارج الديار بينما يستضيف دكرنس بقيادة حسام عبدالعال على ملعبه فريق المنصورة بالجولة الأولى للمجموعة الثالثة بالقسم الثانى.

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