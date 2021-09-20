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وزير الزراعة يتفقد الأصول التابعة للوزارة بالقليوبية

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 05:46 م
جولة وزير الزراعة
جولة وزير الزراعة
محمد ضوه
تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية، يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، مزرعة بحوث الخضر بمحافظة القليوبية والتي تقع على مساحة 42 فدان، التابعة لمعهد البساتين بمركز البحوث الزراعية.

ووجه وزير الزراعة بضرورة رفع كفاءة المزرعة وإدارتها اقتصاديًا وحسن استغلالها، حيث تحتوي على حوالي 120 صوبة زراعية مخصصة للبرنامج القومي لإنتاج تقاوي الخضر.

كما زار وزير الزراعة، موقع الزراعات المحمية بمدينة طوخ والذي يقع على مساحة 4 افدنة ويحتوي على 18 صوبة زراعية، كما تفقد بعض الاصول التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي حوالي 14 فدان بقرية ميت راضي بمركز بنها.

وشدد وزير الزراعة على ضرورة رفع كفاءة جميع الأصول التابعة للوزارة وإدارتها اقتصاديًا سواء من خلال الوزارة أو بالشراكة مع أجهزة الدولة أو مؤسسات المجتمع المدني أو القطاع الخاص حتى يكون لها مردود إيجابي على البلد وتحقق الأهداف المرجوة منها.

شارك في الجولة المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانيه والسمكية والداجنة، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والمستشار سعيد صالح مسئول ملف رفع كفاءة الأصول بالوزارة، والدكتور أيمن حمودة مدير معهد البساتين، والمهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية وبعض قيادات الوزارة.

الكلمات المفتاحية

وزير الزراعة القليوبية الزراعه

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