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ثلاثي الأهلي يدعم الفريق في نهائي السوبر المصري

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 05:59 م
الاهلي
الاهلي
أشرف عبد الناصر

 

قرر ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التوجّه للأسكندرية خلال الساعات القادمة لمؤزارة زملائهم بالفريق قبل مباراة السوبر المحلي غدا أمام الجيش.

 

ثلاثي الأهلي يؤازر بعثة الفريق بالأسكندرية استعدادا للسوبر 

 

وحرص كلا من محمد محمود وبيرسي تاو ومحمود متولي على دعم الفريق قبل نهائي السوبر غدا، بعدما خرجوا من قائمة موسيماني المدير الفني بسبب الإصابة وعدم الجاهزية للمباراة.

 

وانطلق معسكر الأهلي يالأسكندرية منذ مساء الخميس الماضي ويستمر للأسبوع المقبل استعدادا للسوبر ومنافسات بطولة كأس مصر.

 

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والجيش غدا الثلاثاء في السابعة مساء على ملعب برج العرب بالأسكندرية في نهائي كأس السوبر المصري.

 

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