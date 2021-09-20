من البداية للنهاية.. ماذا تعرف عن مبادرة حياة كريمة في المحافظات؟

أهداف المبادرة



1) التخفيف عن المواطن المصري.



2) القضاء على الفقر وتوفير عيشة كريمة



3) رفع مستوى المعيشة



4) توفير فرص عمل



5) الانتماء إلى الوطن



6) توحيد الصف بين المجتمع المدني والدولة



7) رفع كفاءة المواطن والاستثمار فيها



8) سد العجز في القري والمراكز وتوفير استثمارات فيها.



ماهي المبادئ الأساسية لمبادرة؟



1) الشفافية



2) الثقة



3) التوازن



4) النزاهة



5) الالتزام



6) روح التطوع



الفئات المستهدفة



1) الأسر الفقيرة



2) الأيتام



3) الشباب العاطل عن العمل



4) أصحاب الهمم







إشادات دولية





أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن التقارير الدولية إشادت بمبادرة حياة كريمة وما تقوم به الدولة المصرية من أجل المواطن المصري.



أبرز كلمات الرئيس السيسي حول المبادرة



1) ان روية مصر تبلورت في مبادرة حياة كريمة



2) مبادرة حياة كريمة أكثر البرامج شمولًا



3) المبادرة تسعي إلي توفير حياة كريمة للمواطن المصري



4) من أجل تحمل المواطن المصري الصعاب يجب علينا توفير حياة كريمة له

حيث قامت الحكومة بتوفير 103 مليار جنية تلك المبادرة التي توفير تدخل في قطاعات التعليم والإسكان والصحة والرياضة والثقافة وغيرها من القطاعات المختلفة.وتعتبر مبادرة حياة كريمة أحد وأهم وأبرز المبادرات الرئاسية لتوحيد كافة جهود الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص وذلك من أجل توفير حياة أفضل لمواطن المصري.وتضم هذه المبادرة 20 وزراة وهيئة و23 منظمة من المجتمع المدني،بالاضافة إلي الشباب المتطوع.