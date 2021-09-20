تنظيم الإخوان.. عنوان الفشل

بعد عقود من التخطيط والتحضير للسلطة، أضاع تنظيم الإخوان الفرص وخسر رصيده، بعد أن تبين أن سياسات التنظيم لا تبني "المدن الفاضلة"، بل هدمت كل ما تحقق من مكتسبات وأشاعت الفقر والتطرف والإرهاب.

ومع خسارة التنظيم في مصر والسودان والجزائر، ومواجهته في دول الخليج، والإطاحة به في تونس، ونكسته الأخيرة في المغرب، وقرب سقوطه في ليبيا، وانشغال الدولتين العرّابتين تركيا وقطر بملفات أخرى، حيث تركز قطر على أفغانستان، فيما تحاول تركيا التقرب من مصر والسعودية والإمارات، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".

توقع المراقبون ألا تقوم للتنظيم قائمة ،مؤكدين عدم عودة تنظيمات "الإسلام السياسي" للمشهد بعد أن اختبرت الشعوب نواياهم في الحكم، وتبين أن حلم "المدينة الفاضلة" وهم، وأن التنظيم عنوان للفشل.