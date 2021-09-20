بايرن ميونخ يكشف تفاصيل إصابات لاعبيه

كشفت صحيفة سكاي سبورت، عن طبيعة الإصابات التي يعاني منها ثنائي بايرن ميونخ، زفين أولريتش، وجمال موسيالا.

وأوضحت الشبكة، أن أولريتش حارس المرمى الإحتياطي في الفريق، أصيب بتمزق في الرباط الداخلي في ركبته وسيغيب حوالي 6-8 أسابيع.

أما بالنسبة النجم الشاب موسيالا، فهو يعاني من إصابة طفيفة في الكاحل، وسيغيب على إثرها، ويحتاج حوالي 2-3 أيام إستراحة.





في الوقت نفسه فإن توماس مولر اضطر إلى التوقف عن التدريب لفترة من الوقت اليوم، وتمت معالجته من قبل الطبيب فلوريان براندنر في كاحله.



