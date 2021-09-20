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سهر الصايغ: أريد أن أصبح ممثلة شاملة..وهذا سبب نجاح الطاووس (فيديو)

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 06:06 م
سهر الصايغ
سهر الصايغ
الفجر الفني


قالت الفنانة سهر الصايغ، "سعيدة للغاية بتجربة العمل في المسرح القومي وبالعمل مع النجم سامح حسين الذي علمني الكثير في تجربة المسرح".

وأضافت في ندوة "الفجر الفني": " أتمنى تقديم عرض مسرحي موسيقي درامي وهذا ضمن الأحلام التي أسعى لتحقيقها، وأتمنى تقديم نماذج للمسرحيات التي قدمتها شريهان وأن اشارك في مثل هذه النوعية من العروض".

وتابعت:  "الدولة تمتلك مسارح أعظم كثيرا من مسارح القطاع وتمتلك إمكانيات أفضل وأعظم من القطاع الخاص".

وردا على سؤال، هل سهر الصايغ ممثلة شاملة؟، حيث قال " لا يمكنني قول إنني ممثلة شاملة لكن ما أقوله أنني أرغب في أن اصبح ممثلة شاملة".

أما عن سر نجاح مسلسل الطاووس، فقد أكدت على أن شعور الجمهور بأهمية القضية كان كلمة السر في نجاحها



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