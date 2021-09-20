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عاجل.. تحديد موعد مباراتي مصر وليبيا في تصفيات المونديال

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 05:59 م
منتخب مصر
منتخب مصر
محمد جمال

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم اقامة مباراة مصر وليبيا ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم في التاسعة مساء يوم 8 أكتوبر المقبل.

عاجل.. تحديد موعد مباراتي مصر وليبيا في تصفيات المونديال 
كما قرر اقامة مباراة الفريقين ضمن الجولة الرابعة في بني غازي في التاسعة مساءً ( الثامنة في ليبيا ) يوم 11 أكتوبر .

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أتم اتفاقه مع الاتحاد الليبيري على اقامة مباراة ودية بين منتخبي البلدين يوم 30 سبتمبر الحالي وحدد لها التاسعة مساءً في ستاد الجيش ببرج العرب المقرر أن يشهد أيضا مباراة ليبيا

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر مصر ليبيا كاس العالم

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