Advertisements

قطر تسجل 139 إصابة بكورونا وشفاء 165 حالة

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 05:46 م
بوابة الفجر
 أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم، تسجيل 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بين المواطنين، و47 حالة بين المسافرين، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 235626 حالة.

وذكرت الوزارة، في بيانٍ لها، اليوم، أنه تم فحص 22849 حالة خلال الليلة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 2610510، حتى الآن، فيما بلغ إجمالي الحالات النشطة 1568 حالة.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات في قطر 604 حالات، حتى الآن، فيما سُجلت 165 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء في قطر 233454 حالات.

أخبار تهمك

ثلاثي الأهلي يدعم الفريق في نهائي السوبر المصري

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ ساعة

اتحاد الكرة في ورطة بسبب نادي الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

حقيقة فرض رسوم على استقبال المكالمات بقيمة 10 قروش على الدقيقة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

بوكيتينو يرد بقوة على قراره باستبدال ميسي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن تخفيف عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تطور مفاجئ بشأن أزمة إيقاف شيكابالا

منذ ساعتين و 54 دقيقة

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم موقفه النهائي من نجمه إلى بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة غرناطة

منذ حوالي 3 ساعات

قبل إقالته المنتظرة.. بند مثير في عقد كومان مع برشلونة

منذ ساعة و 26 دقيقة

عودة نجمي الفريق.. خبر سار لريال مدريد قبل مواجهة مايوركا

منذ أقل من ساعتين

مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش

منذ أقل من ساعة

عاجل - تعرف على قائمة المستبعدين من الأهلي أمام طلائع الجيش في كأس السوبر

منذ ساعة و 25 دقيقة

يصر على الرحيل.. خطة نجم الأهلي للانتقال إلى بيراميدز

منذ ساعة و 27 دقيقة

إيهاب جلال يطالب إدارة بيراميدز بضم " الظهير الطائر "

منذ ساعتين و 27 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:24 م

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

09:01 ص

عاجل - الأهلي يحسم موقفه النهائي من نجمه إلى بيراميدز

04:31 م

مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش

05:29 م

بوكيتينو يرد بقوة على قراره باستبدال ميسي

04:30 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements