قطر تسجل 139 إصابة بكورونا وشفاء 165 حالة

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم، تسجيل 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بين المواطنين، و47 حالة بين المسافرين، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 235626 حالة.





وذكرت الوزارة، في بيانٍ لها، اليوم، أنه تم فحص 22849 حالة خلال الليلة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 2610510، حتى الآن، فيما بلغ إجمالي الحالات النشطة 1568 حالة.





وبلغ إجمالي عدد الوفيات في قطر 604 حالات، حتى الآن، فيما سُجلت 165 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء في قطر 233454 حالات.



