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وزير الزراعة يتفقد الأصول التابعة للوزارة بمحافظة القليوبية

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 06:21 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي

قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي  بتفقد مزرعة بحوث الخضر بمحافظة القليوبية والتي تقع على مساحة 42 فدان تابعة لمعهد البساتين بمركز البحوث الزراعية .

ووجه بضرورة رفع كفاءة المزرعة وادارتها اقتصاديا وحسن استغلالها حيث تحتوى على حوالي 120 صوبة زراعية مخصصة للبرنامج القومي لإنتاج تقاوي الخضر.

وقام ايضا بزيارة موقع الزراعات المحمية بمدينة طوخ والذي يقع على مساحة 4 افدنة يحتوي على 18 صوبة زراعية.

كما قام وزير الزراعة يرافقة اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بتفقد بعض الاصول التابعة للهيئة العامة للاصلاح الزراعي حوالي 14 فدان بقرية ميت راضي بمركز بنها .

وزير الزراعة شدد على ضرورة رفع كفاءة جميع الأصول التابعة للوزارة وإدارتها اقتصاديًا سواء من خلال الوزارة او بالشراكة مع اجهزة الدولة او مؤسسات المجتمع المدني او القطاع الخاص حتى يكون لها مردود ايجابي على البلد وتحقق الاهداف المرجوة منها .

حضر الجولة المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانيه والسمكية والداجنة والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والمستشار سعيد صالح مسئول ملف رفع كفاءة الاصول بالوزارة والدكتور ايمن حمودة مدير معهد البساتين والمهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية وبعض قيادات الوزارة

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