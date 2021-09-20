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رسميا .. المصري بالسلوم يتعاقد مع عبد المنصف لحراسة عرينه بالقسم الثاني

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 06:07 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
نجح فريق المصري بالسلوم في تدعيم حراسه مرماه بالتعاقد مع الحارس محمود عبد المنصف حارس مرمى فريق الجزيرة المطروحي استعدادا للموسم الجديد من دوري القسم الثاني .

وقام منصف حارس الزمالك و الإسماعيلي السابق بالتوقيع لمصري السلوم لمدة موسمين في حضور المدير الإداري ومسؤولو الفريق .

وسبق للفريق السلومي مؤخرا ضم الحارس أحمد عيد قادما من فريق كوكاكولا .

 وكانت شركة "ألو إيجيبت" قد حصلت على حقوق رعاية الفريق ووضعت الشركة الاستراتيجية الخاصة برعاية فريق المصري بالسلوم في الفترة القادمة على أمل تحقيق النجاح في المنافسة على الصعود والتأهل للدوري الممتاز خلال ثلاث سنوات رغم صعوبة المنافسة بالمجموعة .

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