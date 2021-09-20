Advertisements

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الجولة الثانية بدوري أبطال أرووبا

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 06:15 م
ريال مدريد
ريال مدريد
أمل الحلفاوي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، لمواجهة شيريف، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة التي سوف تجمع بين فريقي ريال مدريد ونظيره شيريف، يوم الثلاثاء الموافق الثامن والعشرين من شهر سبتمبر الجاري.

وتبدأ أحداث المباراة عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما يتواجد شيريف في المركز الأول برصيد 3 نقاط.

الكلمات المفتاحية

وري أبطال أوروبا ريال مرديد دوري أبطال أوروبا الريال

أخبار تهمك

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش

منذ ساعة

عودة نجمي الفريق.. خبر سار لريال مدريد قبل مواجهة مايوركا

منذ ساعتين

عاجل - تعرف على قائمة المستبعدين من الأهلي أمام طلائع الجيش في كأس السوبر

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل - الأهلي يحسم موقفه النهائي من نجمه إلى بيراميدز

منذ ساعتين

عاجل.. تطور مفاجئ بشأن أزمة إيقاف شيكابالا

منذ حوالي 3 ساعات

إيهاب جلال يطالب إدارة بيراميدز بضم " الظهير الطائر "

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن تخفيف عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 18 ساعة

حقيقة فرض رسوم على استقبال المكالمات بقيمة 10 قروش على الدقيقة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

ثلاثي الأهلي يدعم الفريق في نهائي السوبر المصري

منذ نصف ساعة

بوكيتينو يرد بقوة على قراره باستبدال ميسي

منذ ساعتين

يصر على الرحيل.. خطة نجم الأهلي للانتقال إلى بيراميدز

منذ ساعة و نصف

قبل إقالته المنتظرة.. بند مثير في عقد كومان مع برشلونة

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة غرناطة

منذ حوالي 3 ساعات

اتحاد الكرة في ورطة بسبب نادي الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

موعد مباراة الزمالك المقبلة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في دوري أبطال إفريقيا

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا

موعد مباراة منتخب إيطاليا المقبلة في يورو 2020

تعرف على موعد مباراة إيطاليا المقبلة في يورو 2020

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:24 م

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

09:01 ص

عاجل - الأهلي يحسم موقفه النهائي من نجمه إلى بيراميدز

04:31 م

مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش

05:29 م

بوكيتينو يرد بقوة على قراره باستبدال ميسي

04:30 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements