موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الجولة الثانية بدوري أبطال أرووبا





يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، لمواجهة شيريف، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.





وتقام المباراة التي سوف تجمع بين فريقي ريال مدريد ونظيره شيريف، يوم الثلاثاء الموافق الثامن والعشرين من شهر سبتمبر الجاري.





وتبدأ أحداث المباراة عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.





ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما يتواجد شيريف في المركز الأول برصيد 3 نقاط.



