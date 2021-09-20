اتحاد الصناعات يفتح باب الترشح لانتخابات مجالس إدارات الغرف

كشفت مصادر باتحاد الصناعات المصرية، اليوم الثلاثاء، عن أن الاتحاد قام بفتح باب الترشح لانتخابات عضوية مجالس إدارات الغرف التى تجرى لأول مرة، وفقا للقانون الجديد رقم 70 لسنة 2019.

وقال محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، إنه الفعل بدأ اتحاد الصناعات في استقبال أوراق الراغبين في الترشح على عضوية مجالس إدارات الغرف المختلفة لمدة أربع سنوات هذا الأسبوع، بعد إنتهاء مدة تشكيل المجالس الحالية وفقا للقانون الجديد.

ونص قانون اتحاد الصناعات الجديد رقم 70 لسنة 2019، على استمرار تشكيل مجلس إدارة الاتحاد مجالس إدارة الغرف القائمة لمدة سنة تالية من انتهاء دورتها الانتخابية 2016-2019، وكان من المفترض إجراء الانتخابات في عام 2020 إلا أنه تم تأجيلها للعام الجاري.

وقال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان والسجائر، إن باب الترشح على انتخابات عضوية مجالس إدارة الغرف تم فتحه هذا الاسبوع ويستمر حتى يوم الاثنين القادم 27 سبتمبر 2021.

وتابع " إمبابي"، أن المستندات المطلوبة لتقديم طلب الترشح تشمل شهادة التخرج، نسخة حديثة من الفيش والتشبيه، وصل الاشتراك في الغرفة، وسداد 1000 قيمة رسوم الترشح.

ويبلغ إجمالي عدد غرف الاتحاد نحو 24 غرفة تمثل العديد من القطاعات الاقتصادية، وفي السابق كان يتم إجراء انتخابات أعضاء مجالس إدارتها عن طريق الشعب المكونة منها، ولكن مع التعديلات الجديدة انتخابهم عن طريق الشركات المقيدة في كل غرفة بحسب تصنيفها.

وقال " إمبابي" وفقا للقانون الجديد، سيتكون عضوية كل مجلس إدارة من 15 عضوا، وسيتم انتخاب منهم 12 عضو بواقع اربعة مقاعد لكل من فئة الصناعات متناهية الصغر والصغيرة، وفئة الصناعات المتوسطة، وفئة الصناعات الكبيرة.

وأضاف، بعد الانتهاء من انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرف سوف يجتمع كل مجلس إدارة على حدة خلال شهر من إعلان النتائج برئاسة أكبر الأعضاء سنا لانتخاب رئيس مجلس إدارة الغرفة والوكيلين وممثل الغرفة بمجلس إدارة الاتحاد.

وتابع، بعدها سوف يتم تشكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات عن طريق ممثلي كل غرفه لهذا الغرض، كما ستعين وزيرة الصناعة سبعة منهم، مشيرا إلى أن تعيين رئيس الاتحاد والوكيلين سوف يتم عن طريق الوزيرة نيفين جامع هذه الدورة من بين ثلاث مرشحين يقترحها أعضاء المجلس على الوزيرة.