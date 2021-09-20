مفاجأة غير متوقعة من موسيماني في تشكيل الأهلي بالسوبر

استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الدفع بحمدي فتحي في قلب الدفاع في مباراة السوبر المحلي غدا أمام الجيش.

تعرف على مفاجأة موسيماني للجيش في نهائي السوبر غدا

ويرغب موسيماني في منح المغربي بدر بانون راحة من المباراة بسبب عدم الجاهزية الكاملة على المستوى البدني بعد عودته من معسكر منتخب بلاده الأخير.

ومن المتوقع أن يشارك حمدي فتحي بجوار أيمن أشرف في خط الدفاع على أن يشارك ديانج في وسط الملعب بجوار ديانج ويقود أكرم توفيق الجبهة اليمنى فيما يقود علي معلول الجبهة اليسرى.

ومن المقرر أن تقام المواجهة بين الأهلي والجيش غدا الثلاثاء على ملعب برج العرب بالأسكندرية في السابعة مساء.