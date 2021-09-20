مدرب كرواتيا يعلن انضمام نجم ريال مدريد لمعسكر أكتوبر





أعلن مدرب منتخب كرواتيا، زلاتكو داليتش، اليوم، أن لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد، سيعود إلى صفوف الفريق في أكتوبر/تشرين أول المقبل، للمشاركة في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022، بعد غياب 3 مباريات دولية بسبب الإصابة.

وقال داليتش لدى الكشف عن قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في المعسكر استعدادا لمواجهة قبرص وسلوفاكيا: "نحن سعداء بشكل خاص بعودة لوكا مودريتش، الذي يشكل، كلاعب وقائد، أهمية كبيرة بالنسبة لنا".

وأضاف أن المنتخب يحتاج إلى "تأكيد ما تم تحقيقه حتى الآن بست نقاط إضافية، سنحتاج من أجلها إلى التركيز الكامل والوحدة"، كما جرى في المباريات السابقة.

ورغم غياب قائدها إلا أن كرواتيا حققت سبع نقاط من أصل تسع نقاط ممكنة في سبتمبر/أيلول، وهي الآن متصدرة المجموعة الثامنة برصيد 13 نقطة مثل روسيا، تليها سلوفاكيا وسلوفينيا ومالطا وقبرص.

وسيلتقي وصيف بطل العالم مع منتخب قبرص في 8 أكتوبر/ تشرين الأول في لارنكا، وبعد ثلاثة أيام، سيلعب أمام سلوفاكيا في أوسييك (كرواتيا).

وأعلن داليتش أن المنتخب الوطني سيبدأ معسكره يوم 4 أكتوبر/ تشرين الأول في زغرب حيث سيتدرب حتى السابع من نفس الشهر، قبل أن ينطلق إلى لارنكا، ومنها سيتواجه إلى أوسييك.