Advertisements

مدرب كرواتيا يعلن انضمام نجم ريال مدريد لمعسكر أكتوبر

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 06:59 م
ريال مدريد
ريال مدريد
وكالات

أعلن مدرب منتخب كرواتيا، زلاتكو داليتش، اليوم، أن لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد، سيعود إلى صفوف الفريق في أكتوبر/تشرين أول المقبل، للمشاركة في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022، بعد غياب 3 مباريات دولية بسبب الإصابة. 
 
وقال داليتش لدى الكشف عن قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في المعسكر استعدادا لمواجهة قبرص وسلوفاكيا: "نحن سعداء بشكل خاص بعودة لوكا مودريتش، الذي يشكل، كلاعب وقائد، أهمية كبيرة بالنسبة لنا". 
 
وأضاف أن المنتخب يحتاج إلى "تأكيد ما تم تحقيقه حتى الآن بست نقاط إضافية، سنحتاج من أجلها إلى التركيز الكامل والوحدة"، كما جرى في المباريات السابقة. 
 
ورغم غياب قائدها إلا أن كرواتيا حققت سبع نقاط من أصل تسع نقاط ممكنة في سبتمبر/أيلول، وهي الآن متصدرة المجموعة الثامنة برصيد 13 نقطة مثل روسيا، تليها سلوفاكيا وسلوفينيا ومالطا وقبرص. 
 
وسيلتقي وصيف بطل العالم مع منتخب قبرص في 8 أكتوبر/ تشرين الأول في لارنكا، وبعد ثلاثة أيام، سيلعب أمام سلوفاكيا في أوسييك (كرواتيا). 
 
وأعلن داليتش أن المنتخب الوطني سيبدأ معسكره يوم 4 أكتوبر/ تشرين الأول في زغرب حيث سيتدرب حتى السابع من نفس الشهر، قبل أن ينطلق إلى لارنكا، ومنها سيتواجه إلى أوسييك.

الكلمات المفتاحية

مودريتش منتخب كرواتيا مدرب ريال مدريد الفجر

أخبار تهمك

مفاجأة غير متوقعة من موسيماني في تشكيل الأهلي بالسوبر

منذ أقل من ساعة

تطورات تقليص عقوبة شيكابالا.. مفاجأة جديدة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. تطور مفاجئ بشأن أزمة إيقاف شيكابالا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن تخفيف عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة غرناطة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تعرف على قائمة المستبعدين من الأهلي أمام طلائع الجيش في كأس السوبر

منذ ساعتين و 55 دقيقة

إيهاب جلال يطالب إدارة بيراميدز بضم " الظهير الطائر "

منذ حوالي 4 ساعات

بوكيتينو يرد بقوة على قراره باستبدال ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم موقفه النهائي من نجمه إلى بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

اتحاد الكرة في ورطة بسبب نادي الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

سموحة لـ"الفجر": نتمسك بضم جوكر الأهلي وننتظر موافقة موسيماني

منذ ساعة و نصف

خاص.. الأهلي يفاجئ موسيماني ويحدد راتب محلل الأداء الجديد

منذ أقل من ساعة

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 33 دقيقة

حقيقة فرض رسوم على استقبال المكالمات بقيمة 10 قروش على الدقيقة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

زلاتكو داليتش.. رجل المباديء الذي صعد من الظل إلى قمة المجد

لوكا مودريتش متهم بالتزوير في أوراق رسمية

كرواتيا التي لا نعرفها.. فضائح محلية وبنية متهالكة وبحر من الفساد

زلاتكو داليتش يحسم قراره النهائي بشأن مستقبله مع منتخب كرواتيا

رغم تراجع مستواه.. مدرب كرواتيا يصرح: مودريتش الأفضل في العالم

داليتيتش يعلن قائمة كرواتيا لتصفيات اليورو.. وراكيتيتش ومودريتش في المقدمة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:24 م

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

09:01 ص

عاجل - الأهلي يحسم موقفه النهائي من نجمه إلى بيراميدز

04:31 م

اتحاد الكرة في ورطة بسبب نادي الزمالك

10:05 ص

مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش

05:29 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements