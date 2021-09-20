بكسر في قدمها.. بسنت النبراوي في العرض الخاص لـ"عروستي" (صور)

وصلت منذ قليل الفنانة بسنت النبراوي، العرض الخاص لفيلم "عروستي" والمقام في إحدى سينما الشيخ زايد.

وظهرت "النبراوي" وهي مصابة بكسر في قدمها، وعلى الرغم من ذلك حرصت على حضور العرض للعمل.

فيلم "عروستي" من إخراج محمد بكير، وتأليف مصطفى البربري، وبالإضافة لـ أحمد حاتم وجميلة عوض يشارك في بطولته صابرين، محمود البزاوى، فاتن واصل، زينب غريب، مروان يونس وندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف ويتولى التوزيع الداخلي للفيلم سينرجي فيلمز.