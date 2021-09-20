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بكسر في قدمها.. بسنت النبراوي في العرض الخاص لـ"عروستي" (صور)

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 06:56 م
بسنت النبراوي
بسنت النبراوي
مي مرسي - تصوير: عبير أحمد

وصلت منذ قليل الفنانة بسنت النبراوي، العرض الخاص لفيلم "عروستي" والمقام في إحدى سينما الشيخ زايد.

وظهرت "النبراوي" وهي مصابة بكسر في قدمها، وعلى الرغم من ذلك حرصت على حضور العرض للعمل.

فيلم "عروستي" من إخراج محمد بكير، وتأليف مصطفى البربري، وبالإضافة لـ أحمد حاتم وجميلة عوض يشارك في بطولته صابرين، محمود البزاوى، فاتن واصل، زينب غريب، مروان يونس وندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف ويتولى التوزيع الداخلي للفيلم سينرجي فيلمز.

بكسر في قدمها.. بسنت النبراوي في العرض الخاص لـ"عروستي" (صور)
بكسر في قدمها.. بسنت النبراوي في العرض الخاص لـ"عروستي" (صور)
بكسر في قدمها.. بسنت النبراوي في العرض الخاص لـ"عروستي" (صور)
بكسر في قدمها.. بسنت النبراوي في العرض الخاص لـ"عروستي" (صور)
بكسر في قدمها.. بسنت النبراوي في العرض الخاص لـ"عروستي" (صور)
بكسر في قدمها.. بسنت النبراوي في العرض الخاص لـ"عروستي" (صور)

الكلمات المفتاحية

فيلم عروستي سينما الشيخ زايد جميله عوض بسنت النبراوي

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