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حرس الحدود يواجه الغابة وديًا

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 07:04 م
بوابة الفجر
بسنت علام

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود مباراة غدًا في تمام الساعة الرابعة عصرًا أمام فريق الغابة خلال معسكر حرس الحدود الذي يقام في فندق الفريق بالقاهرة.

وهذه هي المباراة الودية الحادية عشر التي خاضها حرس الحدود خلال استعدادات الفريق لانطلاق دوري القسم الثاني وكانت أخر مباراة يوم الأربعاء الماضي أمام الفيوم وتمكن حرس الحدود من الفوز بهدف مقابل لاشيئ.

وقد اسفرت القرعة عن خوض حرس الحدود أول مباراة له بالدوري يوم الخميس الموافق 30 من سبتمبر الجاري بمواجهه الرجاء المطروحي على ملعب المدينة الشبابية بأبو قير.

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