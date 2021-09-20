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خاص.. الأهلي يفاجئ موسيماني ويحدد راتب محلل الأداء الجديد

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 07:03 م
الاهلي
الاهلي
محمد الصو
وافق مسؤولي النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على تحمل قيمة راتب كايلا سليمان محلل أداء الفريق الأول لكرة القدم الجديد، بالفترة المقبلة.

خاص.. الأهلي يفاجئ موسيماني ويحدد راتب محلل الأداء الجديد
وكشف مصدر داخل إدارة النادي، أن المارد الأحمر حدد مبلغ 8 آلاف دولار شهريا، لمدرب الأحمال الجديد، والذي يصل نهاية الأسبوع الجاري لتولي المسئولية الفنية.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي": "موسيماني أبلغ النادي الأهلي، بأنه لن يتحمل راتب العنصر الجديد في جهازه، وأن يتم منحه الراتب من قبل النادي وهو ما وافق عليه مجلس الإدارة".

واختتم: "موسيماني طالب أن يكون راتب كايلا بعيدًا عن قيمة رواتب الجهاز الفني ومعاونيه، والذي يدفع راتبهم بشكل شخصي".

وتعاقد الأهلي مع كايلا سليمان محلل الأداء بدلًا من فالدويا يوشا محلل الأداء السابق، والذي رحل مع كيفين جونسون المدرب العام بعد نهاية الموسم الماضي.

الكلمات المفتاحية

موسيماني المحلل الجديد الاهلي

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