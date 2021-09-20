Advertisements

الاتحاد الأوروبى ينتقد روسيا لقمع أصوات المعارضة فى الانتخابات

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 07:05 م
بوابة الفجر
وكالات
 
وجه الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، انتقادات حادة إلى الانتخابات البرلمانية الروسية التي شابتها شكاوى متكررة بالتزوير.

وقال ناطق باسم مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد، جوزيب بوريل، في بروكسل اليوم الإثنين، إن هذه الانتخابات أجريت في مناخ يتسم بترويع الأصوات الناقدة والمستقلة.

وفاز حزب روسيا الموحدة الحاكم بالأغلبية المطلقة في انتخابات مجلس الدوما وهو الغرفة السفلى بالبرلمان الروسي. 

ووصف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم، الانتخابات البرلمانية بـ"الحرة والنزيهة"، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء إنترفاكس.

وأعرب المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي عن أسفه بشأن غياب المراقبين من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا جراء خلاف بشأن الشروط التي وضعتها روسيا بشأن تواجدهم، ولكن الاتحاد الأوروبي أشار إلى تقارير مستقلة وموثوقة بشأن حدوث انتهاكات جادة خلال الانتخابات.

وفي الفترة السابقة على الانتخابات كانت هناك حملة إجراءات صارمة مكثفة على السياسيين الذين ينتمون إلى المعارضة ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني .

وأضاف الناطق: أن الاتحاد الأوروبي لن "يعترف أبدًا بالانتخابات التي أجريت في شبه جزيرة القرم التي جرى ضمها بشكل غير قانوني"، ولكن الأمر يعود إلى الدول الأعضاء الأفراد للاعتراف بنتائج الانتخابات الروسية في المجمل.

جدير بالذكر أن لجنة الانتخابات الروسية أعلنت، اليوم الإثنين، أن حزب روسيا الموحدة الحاكم الموالي للكرملين حصل على أغلبية مطلقة في الانتخابات البرلمانية.

وقالت رئيسة اللجنة إيلا بامفيلوفا، إن الحزب تعرض لخسائر طفيفة مقارنة بانتخابات 2016.

وفي ظل فرز كل الأصوات تقريبًا، حصل حزب روسيا الموحدة على 6. 49 من الأصوات بتراجع من 2. 54% قبل خمس سنوات.

وأضافت: أن خمسة أحزاب سوف يكون لها تمثيل في مجلس الدوما وهو الغرفة السفلى من البرلمان.

وإلى جانب روسيا الموحدة، تجاوزت الأحزاب الشيوعية اليمينية الشعبية وهي الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي وحزب روسيا العادلة وحزب الشعب الجديد حاجز الخمسة في المئة اللازمة لدخول البرلمان للمرة الأولى، وتعتبر جميع هذه الأحزاب موالية للنظام.

أخبار تهمك

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تطور مفاجئ بشأن أزمة إيقاف شيكابالا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم موقفه النهائي من نجمه إلى بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

سموحة لـ"الفجر": نتمسك بضم جوكر الأهلي وننتظر موافقة موسيماني

منذ ساعة و نصف

عاجل - تعرف على قائمة المستبعدين من الأهلي أمام طلائع الجيش في كأس السوبر

منذ ساعتين و 55 دقيقة

بوكيتينو يرد بقوة على قراره باستبدال ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

تطورات تقليص عقوبة شيكابالا.. مفاجأة جديدة

منذ أقل من نصف ساعة

خاص.. الأهلي يفاجئ موسيماني ويحدد راتب محلل الأداء الجديد

منذ أقل من ساعة

اتحاد الكرة في ورطة بسبب نادي الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

إيهاب جلال يطالب إدارة بيراميدز بضم " الظهير الطائر "

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة غير متوقعة من موسيماني في تشكيل الأهلي بالسوبر

منذ أقل من ساعة

مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 33 دقيقة

حقيقة فرض رسوم على استقبال المكالمات بقيمة 10 قروش على الدقيقة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن تخفيف عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة غرناطة

منذ حوالي 5 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:24 م

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

09:01 ص

عاجل - الأهلي يحسم موقفه النهائي من نجمه إلى بيراميدز

04:31 م

اتحاد الكرة في ورطة بسبب نادي الزمالك

10:05 ص

مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش

05:29 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements