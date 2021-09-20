Advertisements

وزير الكهرباء: جائحة كورونا أثبتت أهمية التعاون الدولي

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 07:36 م
بوابة الفجر

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، إن جائحة كورونا أثبتت أهمية التعاون الدولي، مؤكدا أن وكالة الطاقة الذرية لها دور رئيسي في نشر الاستخدام السلمي للطاقة الذرية.

وأضاف شاكر - في كلمته أمام المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته الـ65 اليوم الاثنين - أن الطاقة النووية ضرورة لمكافحة تغير المناخ، موضحا أن مصر تساند جهود وكالة الطاقة الذرية وتسدد مساهمتها في الصندوق الفني للوكالة.

وأوضح أن مصر ملتزمة بكافة الالتزامات الدولية، وترحب بجهود الأمم المتحدة لنزع السلاح النووي ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل ، منوها بضرورة إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية.

ولفت إلى أن الامان النووي مسئولية كل دولة، ومصر تعتمد الشفافية في التعاون الدولي النووي في محطة الضبعة، موضحا دور الوكالة في تدريب الكوادر البشرية المصرية.

أخبار تهمك

سموحة لـ"الفجر": نتمسك بضم جوكر الأهلي وننتظر موافقة موسيماني

منذ ساعة و نصف

إيهاب جلال يطالب إدارة بيراميدز بضم " الظهير الطائر "

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات تقليص عقوبة شيكابالا.. مفاجأة جديدة

منذ نصف ساعة

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 35 دقيقة

مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن تخفيف عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - تعرف على قائمة المستبعدين من الأهلي أمام طلائع الجيش في كأس السوبر

منذ حوالي 3 ساعات

بوكيتينو يرد بقوة على قراره باستبدال ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. الأهلي يفاجئ موسيماني ويحدد راتب محلل الأداء الجديد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة غرناطة

منذ حوالي 5 ساعات

اتحاد الكرة في ورطة بسبب نادي الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

حقيقة فرض رسوم على استقبال المكالمات بقيمة 10 قروش على الدقيقة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الأهلي يحسم موقفه النهائي من نجمه إلى بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة غير متوقعة من موسيماني في تشكيل الأهلي بالسوبر

منذ ساعة

عاجل.. تطور مفاجئ بشأن أزمة إيقاف شيكابالا

منذ حوالي 4 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:24 م

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

09:01 ص

عاجل - الأهلي يحسم موقفه النهائي من نجمه إلى بيراميدز

04:31 م

اتحاد الكرة في ورطة بسبب نادي الزمالك

10:05 ص

مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش

05:29 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements