وزير الكهرباء: جائحة كورونا أثبتت أهمية التعاون الدولي





قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، إن جائحة كورونا أثبتت أهمية التعاون الدولي، مؤكدا أن وكالة الطاقة الذرية لها دور رئيسي في نشر الاستخدام السلمي للطاقة الذرية.





وأضاف شاكر - في كلمته أمام المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته الـ65 اليوم الاثنين - أن الطاقة النووية ضرورة لمكافحة تغير المناخ، موضحا أن مصر تساند جهود وكالة الطاقة الذرية وتسدد مساهمتها في الصندوق الفني للوكالة.





وأوضح أن مصر ملتزمة بكافة الالتزامات الدولية، وترحب بجهود الأمم المتحدة لنزع السلاح النووي ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل ، منوها بضرورة إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية.





ولفت إلى أن الامان النووي مسئولية كل دولة، ومصر تعتمد الشفافية في التعاون الدولي النووي في محطة الضبعة، موضحا دور الوكالة في تدريب الكوادر البشرية المصرية.