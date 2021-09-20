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المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يقترح إجراء انتخابات برلمانية وتأجيل الرئاسية

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 07:09 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، تفاصيل خارطة طريق مقترحة تتضمن إجراء الانتخابات البرلمانية في الموعد المحدد نهاية العام الجاري، وتأجيل الرئاسية إلى ما بعد الاستفتاء على الدستور.

وقال المشري في مؤتمر صحفي عقده اليوم بطرابلس، إن "خارطة الطريق التي نقترحها تنص على إجراء الانتخابات التشريعية في 24 ديسمبر المقبل، وهذا أمر ممكن", مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للدولة يرى أن إجراء انتخابات الرئاسة في الفترة الحالية لن يولد استقرارا.

الكلمات المفتاحية

ليبيا المجلس الاعلى

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