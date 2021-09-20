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زينب غريب تتألق في العرض الخاص لفيلم "عروستي"

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 07:39 م
زينب غريب
زينب غريب
مي مرسي_تصوير: عبير أحمد
حرصت الفنانة زينب غريب على حضور العرض الخاص لفيلم "عروستي" والمقام الآن بإحدى سينمات الشيخ زايد.

وارتدت الفنانة زينب غريب فستان أنيق باللون الوردي على ريد كاربت العرض الخاص للعمل كما حرص عدد كبير من الفنانين حضور العرض الخاص منهم مريم الخشت وهند عبد الحليم ومروان يونس.

فيلم عروستي من إخراج محمد بكير، وتأليف مصطفى البربري، وبالإضافة لـ أحمد حاتم وجميلة عوض يشارك في بطولته صابرين، محمود البزاوى، فاتن واصل، زينب غريب، مروان يونس وندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف ويتولى التوزيع الداخلي للفيلم سينرجي فيلمز.
زينب غريب تتألق في العرض الخاص لفيلم "عروستي"
زينب غريب تتألق في العرض الخاص لفيلم "عروستي"

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