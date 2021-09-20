الإتصالات يفوز على دمنهور وديًا





فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصرية للإتصالات على فريق ألعاب دمنهور بهدف دون مقابل، فى ثاني مباريات الفريق بمعسكره بالإسكندرية، أحرز هدف المباراة الوحيد اللاعب حميدة علي الوافد الجديد من نادي دكرنس.



ولعب الإتصالات بالأمس مباراته الودية الأولى بالمعسكر امام المجد السكندري، وخسر بهدفين مقابل هدف، أحرز أهداف المجد محمد الدقي ومحمد مسعد، بينما أحرز هدف الإتصالات اللاعب محمد الفيل.



ويستعد الإتصالات لمواجهة الانتاج الحربي، فى أولى مباريات المجموعة الثانية بالقسم الثاني.