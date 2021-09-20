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هند عبد الحليم تتألق ببدلة في العرض الخاص لفيلم "عروستي" (صور)

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 07:20 م
هند عبدالحليم
هند عبدالحليم
مي مرسي_تصوير: عبير أحمد
وصلت منذ قليل الفنانة هند عبد الحليم العرض الخاص لفيلم "عروستي" والمقام في إحدى سينمات الشيخ زايد.

وظهرت هند عبد الحليم ببدلة أنيقة على الريد كاربت للعرض الخاص للفيلم كما حرص عدد من النجوم الحضور منهم مريم الشخت وندى أكرم ومروان يونس.

فيلم عروستي من إخراج محمد بكير، وتأليف مصطفى البربري، وبالإضافة لـ أحمد حاتم وجميلة عوض يشارك في بطولته صابرين، محمود البزاوى، فاتن واصل، زينب غريب، مروان يونس وندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف ويتولى التوزيع الداخلي للفيلم سينرجي فيلمز.
هند عبد الحليم تتألق ببدلة في العرض الخاص لفيلم "عروستي" (صور)
هند عبد الحليم تتألق ببدلة في العرض الخاص لفيلم "عروستي" (صور)
هند عبد الحليم تتألق ببدلة في العرض الخاص لفيلم "عروستي" (صور)
هند عبد الحليم تتألق ببدلة في العرض الخاص لفيلم "عروستي" (صور)
هند عبد الحليم تتألق ببدلة في العرض الخاص لفيلم "عروستي" (صور)
هند عبد الحليم تتألق ببدلة في العرض الخاص لفيلم "عروستي" (صور)
هند عبد الحليم تتألق ببدلة في العرض الخاص لفيلم "عروستي" (صور)
هند عبد الحليم تتألق ببدلة في العرض الخاص لفيلم "عروستي" (صور)
هند عبد الحليم تتألق ببدلة في العرض الخاص لفيلم "عروستي" (صور)
هند عبد الحليم تتألق ببدلة في العرض الخاص لفيلم "عروستي" (صور)
هند عبد الحليم تتألق ببدلة في العرض الخاص لفيلم "عروستي" (صور)
هند عبد الحليم تتألق ببدلة في العرض الخاص لفيلم "عروستي" (صور)

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