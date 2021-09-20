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حرس الحدود يتعاقد مع مهاجم نيجيري

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 07:23 م
بوابة الفجر
بسنت علام




أعلن مجلس إدارة نادي حرس الحدود برئاسة اللواء أركان حرب باسم رياض عن التعاقد مع مهاجم نيجيري لتدعيم خط هجوم الفريق.

حيث تم التعاقد مع قدوس لوال الذي كان يلعب في أحد فرق الدوري الالباني وتم توقيع القعد في حضور كلًا من وكيلا اللاعب نورالدين محمد و محمد فاروق.

ومن المقرر أن يخوض حرس الحدود أول مباراة بدوري القسم الثاني يوم الخميس الموافق ثلاثون من سبتمبر الجاري بمواجهه فريق الرجاء المطروحي التي تقام على ملعب المدينة الشبابية بأبي قير.

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