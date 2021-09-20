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"الهجرة": وثيقة جديدة للتأمين على المصريين بالخارج

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 07:24 م
عادل عمران
عادل عمران
كساب أحمد
قال عادل عمران، المستشار القانوني لوزارة الهجرة، إن الوزارة قامت بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية على إيجاد وثيقة للتأمين على المصري في الخارج سواء عامل أو مقيم، وهذه الوثيقة تضمن حصول الورثة على مبلغ من المال حال الوفاة، وتضمن تغطية عملية نقل وشحن الجثمان إلى مصر.

وتابع "عمران"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن هناك جهود مضنية مع وزارة الداخلية والاتحاد المصري للتأمين لوضع شروط التأمين، وستظهر الوثيقة خلال أسابيع، لكي يستفيد منها جموع المصريين في الخارج.

وتابع ان الوثيقة التأمينية ستكون اختيارية، ونعمل على توحيد الاشتراك في كافة دول العالم، وفي حال حدوث الوفاة في الخارج ستحصل الأسرة على مبلغ مالي معين بعد خصم المبلغ الخاص بشحن الجثمان لمصر.

الكلمات المفتاحية

وثيقة عادل عمران تامين الهجرة

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