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استشاري: 50% من فشل عملية الحقن المجهري بسبب الرجل (فيديو)

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 07:29 م
أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد

قال الدكتور خالد سالم، استشاري جراحة الذكورة والضعف الجنسي وعلاج عقم الرجال، إن 50% من أسباب فشل عملية الحقن المجهري تعود إلى الرجل، مشيرًا إلى أن هناك سوء استخدام للحقن المجهري في مصر، حيث يتم الذهاب إلى هذه التقنية لعلاج تأخر الحمل في البداية بدلًا من البحث عن علاج دوائي، معقبًا: "إحنا وصلنا لمرحلة لو حد جاله دور إنفلونزا هنعمله له حقن مجهري".

وتابع "سالم"، خلال حواره مع الإعلاميتين إيناس الليثي وأمينة مهدي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الاثنين، أن هناك كم كبير من المفاهيم الخاطئة التي تزرع لدى المرضى من قبل بعض الأطباء، مشيرًا إلى أن المريض الذي يعاني من تأخر الإنجاب بسبب إصابته بالدوالي يكون علاجه في البداية بعلاج الدوالي، ومن ثم القيام بالحقن مجهري مثلما يحدث.

وأشار إلى أن المريض الذي يعاني من الانسداد لا يوجد حل له إلا الحقن المجهري، ولكن هناك ضرورة لضبط الهرمونات قبل إجراء الحقن المهجري، وأخذ عينة من الحيوانات المنوية، لكي تكون نسبة عملية الحقن المجهري أكبر.

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استشاري ذكورة

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